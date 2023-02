Propos “racistes” du président Tunisien : Seydi Gassama pointe l’indignation sélective des élites africaines

Le président tunisien Kaïs Saied a prôné, mardi dernier, des "mesures urgentes" contre l'immigration clandestine de ressortissants de pays d'Afrique subsaharienne, affirmant que leur présence en Tunisie était source de "violence, de crimes et d'actes inacceptables". Il a en outre soutenu que cette immigration clandestine relevait d'une "entreprise criminelle ourdie à l'orée de ce siècle pour changer la composition démographique de la Tunisie", afin qu'elle soit considérée comme un pays "africain seulement" et estomper son caractère "arabo-musulman". Un discours jugé raciste par plusieurs organisations non gouvernementales en Tunisie. Toutefois, Seydi Gassama regrette le peu de réactions des élites africaines. « Si les propos du Président tunisien Kaïs Saïed contre les migrants en provenance d'Afrique subsaharienne avaient été tenus par un dirigeant européen, les condamnations fuseraient de partout », estime le Secrétaire général d’Amnesty International au Sénégal. Il déplore une forme de deux poids deux mesures dans la lutte contre les discriminations « Notre indignation face au racisme serait-elle sélective ou à géométrie variable ? », s’interroge-t-il.