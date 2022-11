Propos déplacés contre Serigne Moustapha Sy : Yaw exige des excuses de Amy Ndiaye Guèye

Les députés de la coalition Yewwi Aska Wi, notamment Abass Fall invitent leur collègue Amy Ndiaye Guèye à présenter des excuses, suite à ses propos déplacés à l’encontre du Guide religieux, Serigne Moustapha Sy. Abass Fall et Cie exigent des excuses les plus sincères au guide spirituel du mouvement Moustarchidine Wal Moustarchidaty, Serigne Moustapha Sy. Très remontés après les propos du député, l’opposition avait bloqué le vote du Budget du ministère de l’Intérieur et demandé des excuses publiques de l’honorable député. La reprise des travaux concernant le ministère de l’Intérieur est fixée ce lundi, mais conditionnée aux excuses de Mme le député.