Projet d’amnistie : le plan de travail fixé ce lundi

On devrait en connaître un peu plus ce lundi sur les conditions d’examen par l’Assemblée nationale du projet de loi portant amnistie, adopté en Conseil des ministres mercredi dernier. «La conférence des présidents va se réunir aujourd’hui lundi pour établir le calendrier de travail», rapporte Les Échos dans son édition de ce jour. Déposé cette fin de semaine sur la table du président de l’hémicycle, Amadou Mame Diop, le projet de loi sera soumis en procédure d’urgence aux députés. «Que personne ne soit surpris que la commission technique soit convoquée dans 48 heures et la session plénière avant la fin de la semaine», planifie le journal.