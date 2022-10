Projet d'amnistie: Guy Marius Sagna oppose son véto

Le président Macky Sall a donné, lors dernier conseil des ministres, des instructions au ministre de la Justice pour la mise en œuvre d’une loi d'amnistie. Un projet qui semble avoir des objectifs inavoués, si l'on se fie aux dires du député Guy Marius Sagna. C'est pourquoi ce dernier dit niet "à une amnistie pour couvrir les crimes de Macky Sall, de ses directeurs, de ses ministres et des membres de sa famille". Le député de l'opposition entend, dans la même dynamique, dénoncer la souffrance des travailleurs et retraités qui perçoivent leur salaire et pension via La Poste : "Tous les travailleurs et retraités qui reçoivent leur salaire et pension de retraite par La Poste souffrent depuis des mois à cause des retards et autres désagréments qu'ils subissent. Et La Poste refuse de leur donner un document de non engagement. Les travailleurs de La Poste souffrent, aussi, énormément des détournements des moyens de La Poste par les directeurs que Macky Sall a mis à la tête de l'entreprise." Guy Marius Sagna considère que cette structure étatique a été transformée en "grillade de viande (dibi), en moyen de campagne permanente de 2012 à 2022 par le Président Macky Sall. Poursuivant, il affirme que le Chef de l'Etat "veut amnistier les criminels économiques et financiers". Et pourtant, depuis que ce projet est agité, pour beaucoup, l'idée du président Sall vise principalement Khalifa Sall et Karim Wade. L'amnistie de ces derniers va insuffler une nouvelle dynamique dans l'espace politique au Sénégal.