Procès Sonko-Mame Mbaye Niang : la grosse menace de Antoine Diome

A quelques jours du procès Ousmane Sonko-Mame Mbaye Niang, le ministre de l’Intérieur sort la sulfateuse contre « fauteurs de troubles ». Présidant hier le CRD de la Ziarra annuelle de Tivaouane, Antoine Diome met en garde : « personne ne mettra le feu à ce pays », a-t-il déclaré dans les colonnes de Libération Il n’est pas question de laisser les acquis républicains sombrer durant le magistère de Macky Sall. Si quelqu’un veut remettre en cause les acquis républicains, il pourra le faire avec d’autres mais le régime de Macky Sall ne laissera pas faire », dit-il, menaçant. « Personne ne brûlera ce pays et c’est mal connaitre l’Etat que de penser qu’on peut saper ce qu’il a d’essentiel telle sa sécurité », rembobine-t-il. Avant d’ajouter : « l’administration n’a pas de coloration politique. Quand j’entends les gens parler à la télévision, je me dis qu’ils ne connaissent pas le fonctionnement de l’Etat. On ne souhaite de démêlés judiciaires à personne mais si tel est le cas, l’Etat prend toutes ses responsabilités sans distinction », menace-t-il.