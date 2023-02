Procès Sonko-Mame Mbaye Niang : Seydi Gassama agite la présence d'éléments israéliens

Le 16 février dernier, le leader du Pastef, Ousmane Sonko, avait été conduit manu militari à son domicile, après un blocage de son convoi sur la corniche. Depuis lors, une inquiétude est née sur la présence supposée de militaires étrangers. D'aucuns allant plus loin, parlant de forces israéliennes. Un fait qui, s'il est avéré, "est préoccupant", d'après Seydi Gassama. "La police et l'armée d'Israël, un État qui pratique une politique d'Apartheid contre le peuple palestinien, sont connues pour leur violence et leur mépris de la vie humaine". Pour le directeur exécutif de la section sénégalaise d'Amnesty International, ces derniers "n'ont rien de bon à apporter aux forces de défense et de sécurité sénégalaises".