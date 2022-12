Prison de Mbour : A. Kouyaté exfiltré pour…

Rebondissement dans l’affaire de la fusillade de Mbour qui a coûté la vie à 2 personnes dont un cambiste et un commerçant. Aly Kouyaté, le tireur, qui avait également blessé 4 personnes, a quitté la chambre 5 de la prison de Mbour, pour être transféré à Thiès. Une façon pour les gardes pénitentiaires de le sauver du lynchage des autres détenus, confie L’Obs, dans sa livraison du jour. Le journal ajoute que les détenus ne constituent pas la seule menace puisque la population de Mbour reste toujours déterminée à le battre à mort. Certains menacent même de prendre d’assaut la prison pour se venger de l’homme. Dès samedi, jour de l'attaque meurtrière, la police de Mbour avait été prise d’assaut pour tenter d’extraire le tireur. C’est ainsi que la décision a été prise, principalement par le chef de cour de la prison de Mbour, de l’exfiltrer. Aly Kouyaté a été donc conduit nuitamment et sous bonne escorte à la Maison d’arrêt et de correction (MAC) de Thiès. Il est prévu de le faire revenir à Mbour une fois le calme revenu. La source précise, toutefois, que les jeunes ‘’Jakarta-men’’ qui travaillaient avec Aly Kouyaté, sont restés, eux, à Mbour. Ils occupent les chambres 12, 14 et 15 de la Cité ‘’Malaw’’.