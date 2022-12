Prison Sébikotane : Pape Alé Niang va entamer une grève de la faim ce vendredi

Toujours dans sa lutte pour sa libération, le patron de Dakar matin décide de passer à la vitesse supérieure et de mettre ses menaces à exécution. Dans une note rendue publique, Pape Alé Niang annonce sa décision d'observer une grève de la faim à compter de demain, vendredi 02 décembre. Le journaliste-chroniqueur, veut dénoncer à travers cette grève sa "séquestration", la "torture psychologique" dans les locaux de la Sûreté Urbaine et son "emprisonnement injuste et arbitraire à la prison de Sébikotane" .