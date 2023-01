Prêt à rendre le tablier… ? : « Qui ? Moi ?Je démissionne… ? » (Mansour Faye)

Ils ont été nombreux à réclamer la démission du ministre des Infrastructures, des transports terrestres et du désenclavement, à la suite de l’accident de Kaffrine, à hauteur de Sikilo, commune Gniby, 40 morts et une centaine de blessés. Mais Mansour Faye, dans son entretien avec L’Obs, reste flegmatique. Le ministre reste sourd à ce cri de « démission » et dit « se concentrer sur les réalisations de ses missions ». « Je fais focus sur cela. Maintenant, s’il y a des politiciens qui veulent profiter de ces moments où le Sénégalais sont en deuil, cela les engage, pas moi ». L’Obs de relancer le ministre qui s’empresse de couper court : Qui ? Moi ? Pourquoi rendre le tablier ? Je ne vois pas la raison qui me pousserait à le faire. En réalité, je ne suis même pas concentré sur cela. Le chef de l’Etat m’a assigné des missions. Je vais travailler pour qu’elles soient réalisées. »