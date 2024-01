Présidentielle: le Conseil constitutionnel publie une liste de 21 candidats

Le Conseil constitutionnel a publié, vendredi soir, la liste des 21 candidats à l’élection présidentielle du 25 février 2024. ‘’Par décision n° 1/1/2024 rendue le vendredi 12 janvier 2024, publiée par affichage au greffe et par tout autre moyen qu’il estime opportun, le Conseil constitutionnel a arrêté la liste des candidats à l’élection présidentielle du 25 février 2024’’, indique un communiqué dont l’APS a eu connaissance. Il s’agit de : 1) Boubacar CAMARA 2) Cheikh Tidiane DIEYE 3) Dethie FALL 4) Daouda NDIAYE 5) Karim Meïssa WADE 6) Habib SY 7) Khalifa Ababacar SALL 8) Anta Babacar NGOM 9) Amadou BA 10) Rose WARDINI 11) Idrissa SECK 12) Aliou Mamadou DIA 13) Serigne MBOUP 14) Papa Djibril FALL 15) Mamadou Lamine DIALLO 16) Mahammed Boun Abdallah DIONNE 17) El Hadji Malick GAKOU 18) Aly Ngouille NDIAYE 19) El Hadji Mamadou DIAO 20) Bassirou Diomaye Diakhar FAYE 21) Thierno Alassane SALL Dans son communiqué, le conseil signale que conformément aux dispositions de l’article L. 127 du Code électoral, ‘’le droit de réclamation contre la liste des candidats est ouvert à tout candidat dans les 48 heures suivant le jour de l’affichage ». Le greffe du Conseil constitutionnel recevra les réclamations les lundi 15 et mardi 16 janvier 2024 de 8 heures à 17 heures. La même source précise que ‘’les réclamations déposées en dehors du délai fixé par l’article L.127 précité sont prématurées ou tardives et ne seront pas examinées’’.