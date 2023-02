Présidentielle du 25 février 2024: Mamadou Ibra Kane pourrait être sur la ligne de départ

La course à la présidentielle est déjà lancée avant l'heure au Sénégal. Le temps est à la déclaration des candidatures. Beaucoup de personnalités comptent être sur la ligne de départ. Aujourd'hui, selon le site d'informations, '' Dakarleaks'', le patron de Emedia Invest, Mamadou Ibra Kane pour ne pas le nommer serait de la partie. "le patron de Emedia Invest sera candidat à la prochaine élection présidentielle de 2024. Le journaliste a pris la décision depuis longtemps et travaille sur des stratégies pour arriver à ses objectifs". Une version plausible car ce samedi 25 février, est prévu le lancement des activités du mouvement citoyen "Demain, c'est maintenant", dont Mamadou Ibra Kane est le parrain et Mamadou Ndiaye, le Président.