Présidentielle au Sénégal : Moubarak Lô prédit une lutte entre Amadou Ba et Mahammed Boun Abdallah Dionne

L’économiste Moubarak Lô, Directeur général du Bureau de Prospective économique du Sénégal, a récemment fait des prédictions sur la prochaine élection présidentielle de 2024. Selon lui, le candidat de la Coalition Benno bokk yaakaar (Bby) sera choisi entre l’ex-Premier ministre Mahammed Boun Abdallah Dionne et l’actuel chef du gouvernement, Amadou Ba. «Les deux candidats les plus sérieux, ce sont Amadou Ba et Boun Abdallah Dionne», a déclaré Lô lors de son passage à l’émission Jury du dimanche d’I-radio. Il a également ajouté qu’il était prêt à se présenter à la candidature, malgré son amitié avec les deux hommes politiques. Moubarak Lô a également révélé qu’il avait des relations personnelles avec les deux candidats potentiels. Il a raconté qu’il avait rencontré Dionne lorsqu’il était conseiller économique à la Primature sous Habib Thiam et qu’il avait connu Ba au début des années 2000, lorsqu’il était directeur des Impôts. Malgré sa proximité avec les deux hommes, Lô a déclaré qu’il avait trois options pour l’élection de 2024. Il pourrait se présenter sous la bannière du Rassemblement des écologistes sénégalais, rejoindre une coalition du pouvoir ou de la Société civile. Il a exclu la possibilité de faire partie d’une coalition de l’opposition. «Je vais avancer avec mes idées. Le moment venu, on appréciera avec ceux qui sont avec moi», a conclu Moubarak Lô.