Présidentielle : Un cadre de Benno défie Macky Sall, « je suis candidat, personne ne peut m’exclure »

La possible 3e candidature du président Macky Sall fait polémique au sein même de la coalition Benno Bokk Yakaar (BBY). Allié du président au sein de la mouvance présidentielle depuis des années, Alla Dieng, président de l’Union des Forces Citoyennes (Ufc), a annoncé sa candidature pour la présidentielle de 2024 au sein de Benno, tout en contestant un possible 3e mandat de la part de Macky Sall. « Le dépôt de sa candidature sera source de tension, la validation aussi, sa participation à l’élection de même que s’il passe, il y aura de la tension dans ce pays et cela peut coûter des vies, ce que je ne lui souhaite pas. Mais au-delà de ces facteurs, sa candidature n’est pas conforme à la constitution », a déclaré Alla Dieng sur Dakaractu. Fort de ce constat, il souhaite faire partie de ceux choisis pour aller à la présidentielle au sein de BBY. « Macky Sall doit chercher un candidat dans la coalition. Il doit choisir cinq (5) personnalités de BBY et je voudrais faire partie de ces personnes. Je suis candidat à la candidature et c’est un mandat que le bureau de l’Union des Forces Citoyennes (Ufc) m’a donné », poursuit-il. A la question de savoir s’il ne risque pas des sanctions après cette prise de position, il déclare : « J’ai des retours depuis que j’ai déclaré ma candidature, des membres de BBY sont d’accord comme il y’en a qui ne sont pas du même avis. Deuxièmement, Macky Sall ne peut pas m’exclure de Benno (…) il n’y a aucun texte au sein de BBY qui prévoit que tel ou tel acte ou propos pourrait nous valoir une exclusion de la majorité. On ne peut exclure un allié ».