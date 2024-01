Présidentielle : Talla Sylla rejoint Aly Ngouille Ndiaye

Talla Sylla et son parti vont battre campagne pour Aly Ngouille Ndiaye. L’ex-maire de Thiès a décidé de rejoindre la coalition «Alyngouille2024» pour la future présidentielle. Sa candidature a été validée par le Conseil constitutionnel. Aly Ngouille Ndiaye qui prépare à présent sa campagne électorale, vient d’accueillir du renfort dans sa coalition. En effet, Talla Sylla, le Président de l’Alliance Jef-Jel a décidé de rejoindre la coalition «Alyngouille2024». Ce que confirme le parti de l’ex-maire de Thiès. Dans le cadre de la mise en place d'une plateforme de forces convergentes pour la refondation de la République, la coalition Talla 2024 et l’Alliance Jëf Jël ont, à la suite de larges concertations et échanges, pris la décision de soutenir la candidature du Président Aly Ngouille Ndiaye pour l'élection présidentielle du 25 février 2024», a annoncé l’Alliance Jëf Jël.