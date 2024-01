Présidentielle : Serigne Mboup, le maire de Kaolack, valide avec succès ses parrainages

Serigne Mboup, candidat du mouvement « And Nawle And Ligueey », a réussi à obtenir le nombre requis de parrainages ce mardi 09 janvier. Le processus de parrainage, considéré comme rigoureux. Lors de son second passage devant la Commission, il a validé le nombre de parrainages nécessaires. Selon la législation sénégalaise, pour se qualifier à l’élection présidentielle, chaque candidat doit recueillir un minimum de 44 231 parrainages, répartis sur au moins 7 régions du pays, avec un minimum de 2 000 parrains par région.