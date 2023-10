Présidentielle – Parrainage : Ousmane Sonko abat une de ses dernières cartes

Le leader de Pastef, Ousmane Sonko, ne ménage aucun effort pour participer à la prochaine Présidentielle. Actuellement incarcéré, le chef de l’opposition avait saisi, via ses avocats, la Cour Suprême pour recevoir ses fiches de parrainages. Mais débouté, Sonko a décidé de jouer une de ses dernières cartes. En effet, selon les informations de Source A, les avocats du maire de Ziguinchor ont saisi le Tribunal d’instance de Ziguinchor d’un recours pour l’annulation de la mesure de radiation de leur client des listes électorales. Saisi le 4 octobre dernier, le Tribunal a jusqu’au 14 octobre pour donner sa réponse. Désormais, ils attendent le verdict qui devrait tomber d’ici quelques jours pour permettre à Ousmane Sonko d’être rétabli dans ses droits et de pouvoir participer à la Présidentielle de 2024. « Nous avons la conviction que cette procédure va prospérer parce que les moyens que nous avons développés dans la forme sont très costauds tout comme ceux évoqués au fond », a d’ailleurs Me Djibo Diagne.