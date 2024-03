Présidentielle : Me Abdoulaye Tine de l'USL rejoint la coalition DiomayePrésident

Les déclarations de soutien en faveur de la coalition DiomayePrésident se multiplient, ce, à quelques jours du scrutin présidentiel du 24 mars 2024. Le président du parti politique Union sociale libérale (USL), Me Abdoulaye Tine, a déclaré, ce mercredi avoir rejoint la coalition DiomayePrésident. "Suite à des discussions suivies d’une rencontre avec les responsables du parti Pastef, il s’est dégagé une forte convergence de vues sur les enjeux politiques, économiques et sociaux de la prochaine élection présidentielle du 24 mars 2024. Le président du parti USL a ainsi pris la décision de rejoindre la coalition Diomaye-Président", lit-on dans un communiqué. L'avocat de préciser que cette décision a été prise en "tenant compte de l'intérêt supérieur du Sénégal et du besoin de rassembler toutes les forces politiques progressistes afin de répondre aux défis actuels et futurs auxquels notre pays est confronté". Maitre Tine est d'avis que "la coalition DiomayePrésident porte des ambitions que nous partageons et nous sommes convaincus que la rencontre de nos visions respectives pourra apporter les solutions dont notre pays a grandement besoin".