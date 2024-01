Présidentielle : Mauvaise nouvelle pour les candidatures de Cheikh Bamba Dièye et Cheikh Bara Dolly

Les travaux ont repris le 2 janvier après une pause pour les fêtes de fin d’année. Lors de la session de ce jour les candidature de Cheikh Bamba Dieye, issu du FSDB-BJ et Cheikh Bara Dolly ont été invalidés. Pour le premier nommé, la raison invoquée est le nombre insuffisant de parrains validés, s’élevant à 14 534, loin du nombre de parrains valides demandés. Après l’annonce de l’invalidation de sa candidature par le Conseil constitutionnel, Cheikh Bamba Dieye a exprimé sa réaction sur les réseaux sociaux : « Je viens par la présente annoncer que nous avons été recalé. Je voudrais saisir cette occasion pour remercier du fond du cœur les responsables, militants et sympathisants du FSD-BJ qui, à côté de nos compatriotes, se sont mobilisés comme jamais pour réaliser la grande ambition que nous avons pour le Sénégal. Nous aimons et n’avons que le Sénégal et nous continuerons avec les qualités qui sont les nôtres à le servir pour le seul bénéfice des Sénégalais », a-t-il déclaré. Pour ce qui est de Cheikh Bara Dolly, son mandataire, Demba Dior Fall est que « le logiciel a révélé qu’il y a plus de 15.000 signatures invalides ». La candidature de Cheikh Abdou MBACKE a été rejetée par la Commission. Les raisons précises de ce rejet n’ont pas été divulguées publiquement. Cheikh Abdou MBACKE se présentait sous la bannière du mouvement ‘NEKAL FI ASKAN WI’.