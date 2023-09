Présidentielle : Mame Boye Diao favorables à toutes les candidatures, dont Ousmane Sonko

Ce mardi, Mame Boye Diao, cadre de l’APR et de Benno Bokk Yakaar, a annoncé sa candidature pour la Présidentielle de 2024 malgré la nomination d’Amadou Ba comme candidat de la coalition Benno Bokk Yakaar. Il s’est en effet investi via la « coalition pour un Sénégal nouveau ». Lors de son discours, le DG de la Caisse de dépôt et de Consignations (CDC) a évoqué les candidatures en suspend, dont celle qui est sur toutes les lèvres, Ousmane Sonko. Alors que les avocats de ce dernier jurent qu’il peut être candidat, le ministre de la Justice, Ismaila Madior Fall, s’est empressé de déclarer que Sonko ne pourra être candidat car condamné dans l’affaire Adji Sarr. Une position défendue également par les membres de l’Apr et de Benno, mais pas Mame Boye Diao. Lors de son discours ce mardi, il a demandé à ce que tous les candidats soient acceptés pour un retour de la paix et du calme. « Le Président Macky Sall a posé des actes qui lui ont fait entrer dans l’histoire de ce pays. Malgré tout cela, il a décidé de ne pas se présenter à la Présidentielle de 2024 alors qu’il en avait le droit. Cela ouvre de nouvelles perspectives. Et enfin, laissons à chaque enfant du Sénégal le droit légitime de présenter sa candidature à l’élection présidentielle de 2024. Laissons à chaque sénégalais qui en a le droit de dire sa vision pour le pays et laissons le peuple roi son pouvoir de décider de qui va présider le Sénégal. Et nous autres, hommes politiques de tous bords, profitons de cette période d’apporter la paix dans les cœurs, pour réconcilier les Sénégalais », a-t-il déclaré.