Présidentielle : Birima Mangara déclare officiellement sa candidature

L’ancien ministre du Budget de la République du Sénégal de 2014 à 2019, a déclaré jeudi 27 septembre 2023, sa candidature officielle à l’élection présidentielle du 25 février 2024. Dans une vidéo postée sur les réseaux sociaux, M. Birima Mangara déclare que sa candidature "est républicaine", et celle d’un "fils de paysans, né à Keur Samba Kane dans la région de Diourbel, produit de l’école publique et héritier de la méritocratie républicaine". « Je voudrais, en ce moment, vous confirmer que j’entends briguer vos suffrages, à l’élection présidentielle du 25 février 2024« . C’est en ces termes que Birima Mangara a fait part de son ambition présidentielle de succéder à Macky Sall. L’annonce officielle de candidature à l’élection présidentielle de M. Birima Mangara intervient le jour même où la course aux parrainages citoyens a été officiellement ouverte, ce jeudi 27 septembre 2023. Âgé de 60 ans, M. Birima Mangara place sa candidature "sous le signe de la valeur-travail" et ambitionne de proposer "sa forte contribution potentielle au développement du Sénégal". Birima Mangara entend croiser le fer avec le candidat de la majorité présidentielle Benno Bokk Yaakar de Macky Sall, Amadou Bâ. Amadou Bâ, qui, lorsqu’il était Ministre de l’Economie et des Finances, disait de lui : "Je ne fais rien sans demander la permission du Ministre Birima Mangara". L’ancien grand argentier de l’État, Birima Mangara, officialise ainsi sa candidature pour l’élection présidentielle du 25 février 2024 sous la bannière de la coalition "Andaat Défar Senegal" et du parti UDP-Kiraay, Union pour la Démocratie et le Progrès, Kiraay qui signifie "bouclier", "protection’’ en wolof. Pour cela, il a démissionné en août 2023 de l’Inspection Générale d’Etat à la Présidence de la République, où il était retourné après son départ du Gouvernement.