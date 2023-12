Présidentielle 2024 : le Conseil constitutionnel déclare avoir reçu 93 dossiers de déclaration de candidature

Le greffe du Conseil constitutionnel a reçu 93 dossiers de déclaration de candidature à l’élection présidentielle du 25 février prochain, a déclaré, vendredi, le président de ladite institution, Mamadou Badio Camara. Lors de la dernière élection présidentielle, en 2019, le service du greffe avait enregistré 27 dossiers de déclaration de candidature, ce qui était un record, a-t-il rappelé. À l’expiration du délai fixé pour le dépôt des dossiers, mardi 26 décembre à minuit, 36 mandataires étaient encore au siège du Conseil constitutionnel pour remettre au greffe leur dossier, a signalé M. Camara. Cela a conduit l’institution à proroger le délai, selon lui. Au moment du dépôt de la déclaration de candidature, le greffe du Conseil constitutionnel ne procède qu’à l’inventaire des pièces censées constituer le dossier, a précisé Mamadou Badio Camara. « Tous les dossiers sont concernés par le tirage au sort. Seuls les dossiers comprenant les neuf pièces exigées et le nombre de parrains feront l’objet de contrôle », a-t-il déclaré. L’obtention du nombre de parrains exigé est certes nécessaire, mais elle n’est pas suffisante pour que les dossiers soient jugés recevables, a rappelé le président du Conseil constitutionnel. Selon lui, quatre dossiers de déclaration de candidature comportent des parrains fournis par des députés, deux des candidats ont fait recours au parrainage par les élus territoriaux (les maires et les présidents des conseils départementaux) et 88 autres au parrainage citoyen. La cérémonie de tirage au sort de l’ordre de contrôle des dossiers de parrainage a démarré peu de temps après 10 heures, en présence des mandataires des candidats et d’un huissier de justice.