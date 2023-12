Présidentielle 2024 : l’APR va procéder à l’investiture d’Amadou Ba, jeudi

L’Alliance pour la République (APR), le parti politique de Macky Sall, annonce vouloir procéder à l’investiture d’Amadou Ba, son candidat à l’élection présidentielle du 25 février prochain, jeudi à 15 heures, au King Fahd Palace de Dakar. L’investiture du candidat de l’APR et de la coalition Benno Bokk Yaakaar (BBY) aura lieu ‘’conformément aux dispositions statutaires du parti’’, l’APR, selon un communiqué du secrétariat exécutif national de cette formation politique. ‘’Cette haute instance présidée par […] Macky Sall procédera, dans les formes prévues par les statuts et le règlement intérieur, à l’investiture du candidat du parti, le Premier ministre, Amadou Ba’’, affirme la même source. Elle tient à rappeler que M. Ba est le ‘’candidat unique’’ de BBY à l’élection présidentielle. ‘’Le secrétariat exécutif national appelle tous [ses] membres’’, ainsi que ‘’les responsables, les militants et les sympathisants à se mobiliser pour la parfaite réussite de ce conseil national, qui constitue une étape importante dans la vie de notre parti et notre marche vers la grande victoire au soir du 25 février 2024’’, ajoute le communiqué.