Présidentielle 2024 : d’anciens compagnons de Wade manœuvrent en vue d'un second tour

Une nouvelle donne politique est en gestation. D’après L’Observateur, qui donne l’information, il s’agit du pôle libéral. Le quotidien d’informations révèle que des pontes de la vie politique ayant en commun des convictions de l’idéologie libérale se sont réunis dimanche au Good rade. Parmi les responsables ayant pris part à la réunion, la source cite les ministres Oumar Sarr (Suxali Sopi), et Modou Diagne Fada (Yeessal) ainsi qu’Ibrahima Badiane, Lamine Ba, Mamadou Lamine Keïta, Moussa Sy, Serigne Mbacké, Abdoulaye Baldé (UCS), Pape Diop (Bokk Gis Gis), Samuel Sarr, Samba Bathily, l’ancien ministre de Rewmi Oumar Sarr. L’Obs renseigne que le Président Macky Sall et le patron du parti Rewmi Idrissa Seck étaient représentés respectivement par Thérèse Faye Diouf et Mariétou Dieng. « Ces responsables comptent jouer un rôle déterminant dans le choix des Sénégalais surtout en cas de second tour », souffle le journal du Groupe futurs médias (GFM). Une conférence de presse est annoncée demain mercredi.