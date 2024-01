Présidentielle 2024: Vers une Alliance Bougane-Abdourahmane Diouf ?

Les deux candidats recalés à l’étape des parrainages par la Commission de contrôle des parrainages, ont décidé d’animer une conférence de presse conjointe ce jeudi à partir de 16H. Bougane Gueye Dani et Abdourahmane Diouf vont faire face à la presse ensemble. Vont-ils former une nouvelle alliance pour soutenir un candidat de l’opposition ? On en saura plus après leur sortie.