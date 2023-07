Présidentielle 2024 : Souleymane Ndéné Ndiaye dévoile son favori

À sept mois de la prochaine présidentielle, on ne cesse pas de compter les candidatures à la magistrature suprême. Le président de l'Union nationale pour le peuple (UNP), Souleymane Ndéné Ndiaye, même s'il avait cette ambition, dit ne pas pouvoir se prononcer sur sa candidature, pour le moment. Toutefois, il souhaite voir les libéraux se maintenir au pouvoir. "Mon souhait, c'est que les libéraux se retrouvent entre eux, afin de voir le meilleur profil possible pour continuer les œuvres des présidents Abdoulaye Wade et Macky Sall". Au cas contraire, l'ancien Premier ministre d'Abdoulaye Wade craint que le pouvoir leur échappe. Il considère qu'Idrissa Seck et Karim Wade sont de bons profils pour tenir le flambeau des libéraux à la Présidentielle de 2024. Quand au retour des socialistes, Souleymane Ndéné Ndiaye reste sceptique. "Les socialistes savent se battre, faire de la politique", estime-t-il sans moins douter de la capacité du Parti socialiste de pouvoir "gérer et faire des résultats".