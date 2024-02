Présidentielle 2024: « Pas de report », Alioune Tine rencontre Macky et Cie

Dans le cadre de ses efforts pour résoudre la crise institutionnelle qui secoue le Sénégal, Alioune Tine, fondateur d’Afrikajom Center, prend des initiatives courageuses. Son action a déjà franchi des étapes importantes, avec des rencontres cruciales qui pourraient façonner l’avenir politique du pays. Déjà, Alioune Tine a eu des entretiens avec des personnalités de premier plan, notamment le président de la République, Macky Sall, ainsi que le président de l’Assemblée nationale. Ces rencontres ont permis à Alioune Tine de mieux comprendre les enjeux et les positions de chacun, jetant ainsi les bases d’un dialogue constructif et inclusif. Cependant, le travail de médiation d’Alioune Tine est loin d’être achevé. Il compte désormais rencontrer les acteurs politiques clés du pays dans le but de faciliter un échange ouvert et franc. Ces discussions seront essentielles pour identifier les points de convergence et les solutions potentielles à la crise en cours.