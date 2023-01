Présidentielle 2024 : "Pas de plan B, Macky Sall est notre candidat", Birame Faye

Ministre auprès du ministre de l’Intérieur chargé de la Sécurité de proximité et de la Protection civile, Birame Faye était l’invité du "Grand Jury", ce dimanche, sur la Rfm. Abordant la question de la 3e candidature de Macky Sall en 2024, le coordonnateur de la Task force républicaine déclare : "Nous demandons officiellement, solennellement au président de la République d’être candidat en 2024. C’est la position de la Task force républicaine que je dirige depuis deux ans. Un groupe de cinquante cadres qui appartiennent à l’Alliance pour la République (Apr) et qui ont décidé, après la victoire éclatante du président, de se regrouper, après avoir analysé de façon approfondie la situation politique, économique et sociale. Avec la relance de l’activité économique après la Covid, c’est ma position, c’est la position de la TFR, c’est la position d’une bonne partie des Sénégalais", a fait savoir le ministre Birame Faye. Interpellé sur un plan B de l’Alliance pour la République, en cas de non-validité de la candidature de Macky Sall, Birame Faye coupe court : "On n’a pas de plan B. Amadou Ba gère bien son travail. On a beaucoup de respect pour lui. Il mérite la confiance du président. La majorité des membres de l’Apr sont pour la candidature du président en 2024 et je pense que c’est aussi le cas du Premier ministre Amadou Ba, parce que c’est un homme loyal et je pense qu’il va soutenir la candidature du président." Ce dernier souhaite également les retrouvailles de la grande famille libérale, afin qu’elle rejoigne la mouvance présidentielle. "Le Parti démocratique sénégalais (Pds), les autres partis politiques, les autres coalitions. Nous tendons la main à toutes nos concitoyennes et tous nos concitoyens, à tous nos compatriotes de venir nous rejoindre. C’est normal, c’est logique, c’est cohérent", a lancé le responsable politique de Fatick et coordonnateur de la Task force républicaine Birame Faye.