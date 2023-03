Présidentielle 2024 : Maitre Moussa Diop annonce sa candidaturePrésidentielle 2024 : Maitre Moussa Diop annonce sa candidature

L'ancien directeur général de Dakar Dem Dikk a déclaré sa candidature à l'élection présidentielle du 25 février prochain. C'est à l'occasion d'une conférence de presse tenue ce 22 mars que le leader de la coalition And Gor yi Jotna a affirmé son vœu de briguer la magistrature suprême. ''Nous apporterons une solution efficace, le 25 février 2024'', soutient Maitre Moussa Diop, confiant. Pour l'ancien membre de la mouvance présidentielle, cette candidature est née de constats. L'avocat évoque le non-respect de la parole publique. L'ancien membre de Benno Bokk Yaakaar soutient d'ailleurs que toute cette tension est due à un troisième mandat en téléchargement et contre toute tentative de confiscation du pouvoir. ''Nous nous y opposerons. Il est grand temps qu'une réforme en profondeur ait lieu'', estime le candidat à la Présidentielle. Moussa Diop a, lors de son intervention, proposé un certain nombre de réformes, dont la revalorisation de la parole publique, la restauration de l'autorité de l'État, la restauration de l'éthique, le respect de la Constitution, une réforme en profondeur de la justice, une réforme en profondeur des institutions, entre autres projets. Car ''nous croyons fermement qu'un autre Sénégal est possible'', soutient-il. Moussa Diop a prévu une tournée à l'intérieur du pays, en prélude à la campagne pour la Présidentielle.