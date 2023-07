Présidentielle 2024 : Macky out, le PS aura-t-il un candidat ? La réponse de Wilane

Juste après l’annonce de Macky Sall de renoncer à un 3e mandat, Aminata Mbengue Ndiaye, Secrétaire générale du Parti socialiste (Ps), a convoqué le Secrétariat exécutif national (Sen). Les socialistes seront en conclave après demain jeudi 06 juillet 2023, à 16 heures précises, à la Maison du Parti, Léopold Sédar Senghor. « Cette séance, élargie aux élus nationaux que sont les députés et hauts conseillers territoriaux portera sur la vie du Parti et l’examen de la vie politique nationale », précise la note signée par le porte-parole du Ps, Abdoulaye Wilane. Le parti en question, membre de la coalition au pouvoir et allié du Président Macky Sall, Benno Bokk Yakaar (Bby), n’avait plus présenté de candidat à l’élection présidentielle depuis 2012. Le Ps va-t-il présenter un candidat ? « Le Parti socialiste n’a jamais renoncé à son ambition politique », tient à préciser le porte-parole du parti de Léopold Sedar Senghor. « Le Parti socialiste reste politiquement ambitieux », prévient Abdoulaye Vilane sur le plateau de RFM. Réagissant à la décision du Président Macky Sall de ne pas se présenter en 2024, Abdoulaye Wilane s’est félicité de cet acte posé par le Président. « Hier, le Sénégal a, encore été propulsé au hit-parade des Nations à démocratie avancée, des Nation et des démocratie où on a toujours eu des leaders qui ont laissé des marques et des traces indélébiles…« , rappelle-t-il les cas de Senghor, Abdou Diouf, Abdoulaye Wade. Non sans souligner le fait que, pour la première fois, nous allons avoir un Président de la République qui va « arbitrer sa succession sans avoir annoncé un dauphin« .