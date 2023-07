Présidentielle 2024 : Macky Sall out, ces erreurs qui pourraient désormais perdre Ousmane Sonko

Le président Macky Sall vient de déclarer officiellement qu’il ne sera pas candidat à l’élection présidentielle de 2024. Cette déclaration, qui apaise les tensions politiques en cours, limite les options pour son principal opposant. Ousmane Sonko doit faire preuve de plus de tact s’il ne veut pas tout perdre. Après les élections municipales et législatives de 2022, personne ne s’attendait à ce qu’Ousmane Sonko et Macky Sall se retrouvent à nouveau en duel. Cependant, en raison des incertitudes entourant la position de Macky Sall pour 2024, le président donnait l’impression de vouloir affronter l’opposition. Ses partisans parlaient même d’un deuxième quinquennat. Aujourd’hui, avec cette renonciation, les Sénégalais peuvent souffler et la tension va diminuer. Cependant, Macky Sall pourrait ne pas être le seul gros poisson à manquer ces élections, car la décision judiciaire élimine déjà Ousmane Sonko. Ce dernier, qui a toujours prôné la résistance, doit revoir sa stratégie s’il ne veut pas tout perdre. En effet, en déclarant qu’il ne se présentera pas pour sa réélection en 2024, Macky Sall coupe l’herbe sous le pied de son opposant. Son discours, surtout au début, montre qu’il n’est pas prêt à céder du terrain à son principal rival. Pour le reste de son mandat, Macky pourrait rendre la vie encore plus difficile à Paste et ses membres afin d’éviter toute succession par ce parti politique. Il revient donc à Ousmane Sonko d’être intelligent et de ne pas se retrancher dans ses positions. PASTEF doit maintenant envisager un plan B, car l’arrestation de leur leader semble inévitable. Même si cela devait plonger le pays dans des manifestations violentes, le président, qui n’a plus rien à préserver de son image, ira jusqu’au bout pour faire appliquer les décisions de justice. La vérité est que, sans un plan B, Sonko pourrait tout perdre. La modification des articles du code électoral ne sauvera pas sa candidature. C’est pourquoi les membres du Copil du Pastef doivent se rendre compte de cette évidence et agir en conséquence. Il est évident qu’ils ne peuvent pas compter uniquement sur Sonko et que leur plan B pourrait bien remporter l’élection présidentielle face aux autres candidats.