Présidentielle 2024 : Le Doyen Habib Sy dans la course

Le Président du parti de l’Espoir et de la Modernité/Yaakaar U Réew Mi, Habib Sy s’engage dans la course à la Présidentielle de février 2024. Habib Sy s’invite sur la piste des candidats à la candidature avec l’ambition de briguer le suffrage des Sénégalais lors de l’élection présidentielle du 25 février prochain. Aujourd’hui, Président de la Conférence des leaders de Yewwi Askan Wi, l’ancien maire de la ville de Linguère et plusieurs fois Ministre d’Etat, a été le dernier Directeur de Cabinet du président, Me Abdoulaye Wade, poste qu’il a occupé de septembre 2009 à avril 2012. Mais, avant l’expérience de la douzaine d’années passées au cœur du pouvoir, le doyen Habib Sy, un pur produit de l’Administration sénégalaise, a servi l’Etat au niveau de hautes stations et dans les coins les plus reculés du Sénégal, en sa qualité de Commissaire aux Enquêtes Economiques Principal. Ancien Administrateur Général de la Fondation Trade Point, le Président du PEM/Yaakaar U Réew Mi a été Conseiller Technique au ministère du Commerce où il a passé une bonne partie de sa carrière, mais aussi au niveau du ministère des Affaires étrangères, en tant que haut fonctionnaire.