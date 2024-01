Présidentielle 2024 : La promesse de Wally Ballago Seck à Amadou Bâ

Suite au décès de Fatou Kine Diouf Diaga, le premier Ministre, Amadou Ba était chez Waly Seck. Accompagné d’une forte delegation, le candidat de Benno Book Yakar a présenté les condoléances du gouvernement sénégalais à la famille Seck . La cérémonie de présentation de condoléances s’est visite transformé en « meeting de soutien ».. Dans son speech repris par Les Echos, Wally Seck a dit ceci à Amadou Bâ : « tu es un leader né, tu l’as toujours été. En plus, tu es homme, en conséquence tu dois être ouvert, pardonner à tout le monde ». Wally Seck d’embrayer : « c’est Dieu qui donne le pouvoir. Tu as de bons rapports avec tout le monde, tu peux en conséquence avoir de l’espoir ». Le fils de feu Thione Seck de se rappeler une de leurs conversations : « c’est vrai qu’un jour, je t’ai trouvé quelque part. Je t’ai demandé quand vas-tu annoncer ta candidature ? Tu m’as répondu : ‘’ce n’est pas encore le moment’’. Et j’ai répliqué : ‘’si tu décides, dis-le-moi à temps parce que si tu t’engages, je dois m’engager’’. Est-ce une forme de soutien ? ça y ressemble fort, croit savoir le journal.