Présidentielle 2024 : La candidate Anta Babacar Ngom arrêtée

Anta Babacar Ngom, candidate à l’élection présidentielle, a été arrêtée alors qu’elle lançait officiellement sa campagne électorale. L’arrestation d’Anta Babacar Ngom a eu lieu alors qu’elle s’apprêtait à entamer sa campagne sur le terrain, conformément à ce qu’elle avait annoncé lors d’une conférence de presse tenue ce samedi. Dans ses déclarations, elle avait exprimé sa ferme intention de poursuivre sa campagne malgré l’incertitude entourant le scrutin présidentiel. Cet événement intervient dans un contexte politique tendu, marqué par des désaccords et des controverses concernant l’annulation de l’élection présidentielle. La décision de Macky Sall d’annuler le scrutin a suscité des réactions mitigées au sein de la classe politique et de la société civile, alimentant les tensions et les incertitudes quant à l’avenir politique du pays.