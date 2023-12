Présidentielle 2024 : Idrissa Seck pose un acte décisif pour sa candidature

Idrissa Seck, l’ex-Premier ministre, sous Abdoulaye Wade et ancien allié du président Macky Sall, franchit une étape décisive en vue de l’élection présidentielle du 25 février 2024. Après une longue période de silence, marquée par une absence dans le débat public et les médias, Idrissa Seck confirme son souhait d’être présent dans la course à la présidence en déposant officiellement sa candidature au Conseil Constitutionnel ce 21 décembre. Le dépôt de candidature d’I. Seck, annoncé par le journal Les Echos, survient après le paiement de sa caution. Ce geste marque une étape dans sa campagne.