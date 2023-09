Présidentielle 2024 : Ibrahima Hamidou Dème acte sa candidature

Le président du parti «Etic» (Ensemble pour le travail, l’intégrité et la citoyenneté), le juge Ibrahima Hamidou Dème, a annoncé sa décision de présenter sa candidature à la présidence de la République. Il en a fait l’annonce à Thiès. « J’ai une grande ambition pour la reconstruction et la modernisation du Sénégal avec toutes les filles et tous les fils du pays. Tous les Sénégalais, où qu’ils puissent se trouver et quelles que soient leurs conditions, ne doivent être laissés en rade. Le slogan «le Sénégal pour tous» doit enfin devenir une réalité », a souligné le magistrat, repris par Le Quotidien. Il ajoute : « Je suis prêt avec les Sénégalais, à relever les défis qui nous interpellent aujourd’hui. Nous allons ensemble opérer les ruptures vertueuses qu’attend et que mérite notre pays». En effet, remarque juge Dème, «c’est d’une réforme en profondeur dont notre gouvernance a besoin. Vertueuse, innovante, inclusive, participative, écologique, plus sociale et plus solidaire. Avec un Président ayant une nouvelle conception de son rôle : dynamique, innovateur, protecteur, rassembleur, qui va réconcilier les Sénégalais et les unir dans la justice. Un Président garant du bon fonctionnement et de l’équilibre des institutions. Un Président au-dessus des clivages, qui soit à l’écoute de tous et au service de tous. Parce que les Sénégalais ont besoin de retrouver un pays plus uni, plus fraternel, plus solidaire, plus juste et plus moral »