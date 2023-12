Présidentielle 2024 : Dr Babacar Diop a déposé sa caution

Le mandataire du candidat Dr Babacar Diop (Forces démocratiques du Sénégal (FDS-Les Guelwaars))a procédé au dépôt de la caution nécessaire pour officialiser la participation à la course présidentielle. Ce geste stratégique, réalisé à la CDC, souligne la volonté du candidat de concourir de manière active et déterminée pour le scrutin présidentiel de 2024. « Je félicite notre mandataire national, Dr Mamadou Bodian qui a déposé à la Caisse des dépôts et consignations ( CDC) notre caution pour la présidentielle de 2024. Je remercie tous les militants et sympathisants qui ont contribué à rassembler la caution. Nos idées triompheront! », déclare Dr Babacar Diop.