Présidentielle 2024: Ce que la Lsdh demande à Macky Sall

La Ligue sénégalaise des droits humains (Lsdh) a, dans un communiqué exploité par nos confrères de Seneweb, salué la décision du Président Macky Sall de ne pas briguer un troisième mandat. Le président de ladite structure, Alassane Seck, appelle le chef de l'Etat à rester dans cette même dynamique en libérant les détenus politiques et en organisant des élections inclusives «Dans un souci d’apaisement de ne pas légitimer toute ressurgence d'une quelconque violence, la Ligue sénégalaise des droits humains appelle à la libération des détenus politiques et invite Monsieur le Président de la République, débiteur de la vitalité démocratique du pays aux termes de la Constitution, de garantir des élections libres, transparentes et inclusives en fevrier 2024 », lit-on dans ce texte.