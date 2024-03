Présidentielle 2024 – Boubacar Camara : « On ne peut plus parler d’une élection inclusive… »

Boubacar Camara était l’invité de « Midikeng » sur Pressafrik. Il a été interpellé sur la présidentielle de 2024. « Le bissap est tiré, il faut le boire. A l’heure où sommes, il faut qu’il y ait une élection parce que c’est un impératif dans un Etat de droit. Sinon, nous nous dirigeons vers un recul démocratique. Malgré les imperfections, il faut aller aux élections. C’est pourquoi nous avons accepté tous les sacrifices pour un Etat de droit« , a soutenu Boubacar Camara. « On ne peut plus parler d’une élection inclusive, c’est raté… On ne peut plus revenir en arrière. Certains ont subi de véritables injustices parce que spoliés. On ne peut venir avec une clé dans laquelle il y a tous tes parrains et qu’on te dise que la clé n’est pas fonctionnelle. Le cas Karim Wade également est édifiant, puisqu’au moment où il est accusé de parjure, il avait déjà renoncé à sa nationalité française (…) Sur le cas Ousmane Sonko, je me suis toujours battu pour ses droits. C’est quelqu’un à qui on a causé un tort. Il a été accusé de tous les noms et de n’importe quoi « , a rappelé le candidat à la présidentielle de 2024.