Présidentielle 2024 : Birame Souleye Diop avertit Macky Sall

En marge de la cérémonie de signature de la charte constitutive de la coalition Diomaye Président par les partis et mouvements membres au quartier général de ladite coalition, ce mardi 30 janvier, Birame Souleye Diop a demandé la libération de leur candidat Bassirou Diomaye Faye. Le maire de la commune de Thiès-Nord espère « qu’il reste une once d’humanité en Macky Sall pour comprendre que nous avons besoin de faire ce chemin (la campagne électorale) avec notre candidat », a dit M. Diop. « S’il (le président de la République Macky Sall) ne le fait pas, nous partirons chercher d’autres illustres visages » pour une alliance, ajoute-t-il. Aminata Touré, qui a rejoint la coalition Diomaye Président, il y a quelques jours, a appelé les électeurs à aller retirer leurs cartes d’électeur. « Nous appelons surtout les autorités administratives, notamment les préfectures et les sous-préfectures, à donner aux jeunes leurs cartes d’électeur», a dit la candidate malheureuse au contrôle de parrainage. Par ailleurs, l’ex-tête de liste de la coalition Benno Bokk Yaakaar aux Législatives 2021, a appelé les populations sénégalaises électrices à sécuriser leur vote. « Plus que jamais, il faudra que le contrôle du vote soit effectif. Il faut sécuriser les bureaux de vote », a-t-elle martelé. Cette cérémonie de signature de la charte constitutive de la coalition Diomaye Président par les partis et mouvements membres a été déroulée en présence de plusieurs personnalités politiques, dont Mary Teuw Niane, Aïda Mbodj et Moustapha Guirassy, entre autres.