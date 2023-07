Présidentielle 2024 : Anta Babacar Ngom Diack officiellement investie le 3 août

Anta Babacar Ngom Diack sera officiellement investie candidate du mouvement Alternative pour Relève Citoyenne (ARC) le 3 août, lors d’une cérémonie à l’esplanade du Grand Théâtre. “Cette occasion mémorable marquera le soutien de ses premiers partisans, lit-on dans un communiqué de presse de sa formation. La cérémonie mettra en lumière sa vision dynamique pour l’avenir du Sénégal et offrira une plateforme de communion avec ses partisans de première heure”. Avant cette étape charnière, la Directrice générale du groupe SEDIMA effectuera une visite de proximité à Touba entre le 20 et le 21 juillet, et se rendra à Pikine le 22 juillet “pour honorer ses racines et renouer avec son héritage”.