Présidentielle 2024 : Alioune tine plaide pour l’éligibilité de Karim et de Khalifa

Dans un tweet, vendredi, le fondateur du Think-Thank Afrikajom Center a plaidé l’éligibilité des candidats Karim Meissa Wade et Khalifa Ababacar Sall. Ce, pour la présidentielle de février 2024. « Il faut toujours saluer les bonnes résolutions du gouvernement qui vont dans le sens de l’apaisement du champ politique à la veille de la présidentielle. L’éligibilité de Karim et de Khalifa rassurent« , a tweeté Alioune Tine. Embouchant la même trompette, le droit-de-l’hommiste appelle à lever les malentendus et les équivoques par le dialogue politique.