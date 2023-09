Présidentielle 2024 : 126 candidats à la candidature recensés

C'est la première fois qu'un chef de l'Etat décide de partir sans participer à une élection présidentielle. Mais c'est aussi la première fois qu'un si grand nombre de Sénégalais a manifesté son souhait d'occuper le fauteuil présidentiel. Ils sont, en effet, 126 candidats à la candidature qui ont envoyé des mandataires et retiré des fiches de parrainages à la Direction générale des élections (Dge). Le système de parrainages a été expliqué, ce vendredi, aux différents candidats. Il s'agit du parrainage des élus ( avec les députés ), celui des collectivités territoriales ( conseillers et maires) et enfin le parrainage citoyen. Parmi ces différentes options, les candidats devront, chacun avoir le nombre requis, selon son choix.