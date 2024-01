Présidentielle 2024 : 11 candidats n’ont pas versé de caution

Parmi les 93 candidat déclarés au niveau du Conseil constitutionnel, onze (11) n’ont pas versé la caution dont le montant s’élève, cette année, à 30 millions de francs Cfa. Une révélation faite par Source A, dans son édition de ce mardi 2 janvier. Ainsi, seuls 82 candidats ont pu s’acquitter de cette formalité sur les 93 candidats déclarés à la présidentielle du 25 février 2024. Or, l’article L. 121 stipule que la déclaration de candidature doit être accompagnée de neuf pièces justificatives dont une attestation signée par le Directeur général de la Caisse des dépôts et consignations (CDC). Son absence est un motif de rejet du dossier de candidature. La source précise que les candidats Ousmane Sonko et Me Moussa Diop font partie des candidats qui n’ont pas obtenu cette attestation.