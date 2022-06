Président Macky Sall, n’avez-vous rien à dire aux Sénégalais ? Laity FALL

Nous avons bien compris que le Président de la République n’est pas un féru de la communication à outrance et qu’il préfère communiquer par les actes et autres réalisations. Mais à vrai dire, il est des temps ou il est nécessaire d’agir « tel que les autres voudraient qu’on le fasse » et cela à juste titre.



En effet, lorsque vous êtes dépositaire du suffrage des citoyens et que nous sommes dans un contexte de prévisions de crises économiques majeures liées à une conjoncture internationale défavorable (Guerre en Ukraine, période post-Covid-19…), et que par ailleurs la situation politique intérieure du pays devient si inquiétante dans l’esprit d’une majorité des sénégalais ; il devient plus qu’urgent de s’adresser très précisément à la nation et de donner des indications claires sur les différentes mesures envisagées et les efforts demandés à tout un chacun à fin de réussir ensemble à sortir de ce tournant majeur auquel nous faisons face.





Laity FALL contributeur citoyen