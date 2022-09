Présidence de l'Assemblée nationale / Mberry Sylla alerte : « Toute erreur peut être fatale à BBY !»

Comme le stipule le décret n° 2022-1554 du 24 Août 2022, l’ouverture de la première session plénière de l’Assemblée nationale est prévue le 12 septembre prochain.



Pour ce rendez-vous solennel avec l’histoire qui permettra d’élire le nouveau président de l’Assemblée nationale, Mberry Sylla insiste sur la nécessité de renforcer les capacités des nouveaux députés. Pour l’ancien parlementaire de la 13ème législature, toute erreur peut être fatale au groupe parlementaire de la majorité. D’où l’impérieuse nécessité de former les nouveaux parlementaires sur les enjeux. « Ce que je demande, c’est qu’on forme nos nouveaux députés de la majorité pour le vote. Parce que toute erreur peut être fatale au groupe.



C’est nécessaire, parce que je suis ancien parlementaire et je connais bien les réalités au sein de l’Assemblée nationale. J’ai demandé au parti de faire un séminaire pour la formation des députés afin de leur montrer comment voter à l’Assemblée nationale pour que personne n’en ignore. Ce conclave pourra les aider à comprendre les enjeux et prendre conscience des directives du président Macky Sall par rapport aux choix dans les bureaux. J’insiste encore sur le vote. Il faudrait qu’ils fassent très attention pour qu’il n’y ait pas d’erreur », insiste l’ancien parlementaire.



Par ailleurs, le président du Conseil départemental de Louga invite les nouveaux parlementaires à se conformer au choix du président Macky Sall pour la présidence de l’Assemblée nationale pour mieux cerner les enjeux de cette élection.



« L’autre fait qui mérite d’être abordé, c’est d’appeler tous les nouveaux parlementaires à se conformer à la décision du président Macky Sall par rapport au poste du président de l’Assemblée nationale et des vice-présidents. Nous sommes des militants, nous devons respecter la discipline de parti en nous conformant à la ligne de conduite tracée. Je reste dans ce principe », a invité Mberry Sylla…