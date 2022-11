Présidence Assemblée : « Il y a eu accord. Macky a changé d’avis 17mn avant le vote », Mimi Touré

Ecartée in extremis du poste de présidente de l’Assemblée nationale, qu’elle convoitait, l’ancienne première ministre revient pour la première fois sur les raisons de sa séparation avec le président Macky Sall et avec le camp majoritaire. Selon l’ex première ministre, avant d’aller aux élections législatives pour lesquelles elle a porté la liste de la coalition présidentielle Benno Bokk Yaakaar (BBY), elle avait discuté avec le président sur des bases claires. Devant des témoins, Macky Sall lui avait promis la présidence de l’Assemblée nationale. « Bien sûr, il y a eu des accords, mais C’est 17 mn avant le vote qu’il a changé d’avis », a-t-elle soutenu dans « Faram Faccé ». Pour rappel, Mimi Touré a pris ses distances avec le groupe BBY et dénonce des pratiques népotiques, après le choix du Président Macky Sall porté sur Amadou Mame Diop comme président de l’Assemblée nationale.