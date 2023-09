Pr Ndiack Fall précise : "Radier Sonko des listes électorales serait tout à fait illégal"

Ousmane Sonko a été radié des listes électorales. La mesure a même fait l’objet d’une notification. Ce qui est illégal selon le Pr Ndick Fall. Le spécialiste en Droit pénal explique pourquoi. En ce moment précis, une radiation de ousmane Sonko des listes électorale serait illégale. C'est l'avis du Pr Ndiack Fall. Le spécialiste en Droit pénal qui enseigne à l'Université Cheikh Anta Diop de Dakar (Ucad), a expliqué, sur les ondes de Rfm, que dans le cas de Ousmane Sonko, l’état de contumace ne peut plus être invoqué. Ce, pour la simple raison qu'il a fait l’objet d’une arrestation. Et cette «arrestation anéantit de plein droit la condamnation dont il a été l’objet», soutient-il. Donc, Pour le Pr Fall, on ne peut pas tirer prétexte d’une condamnation anéantie, pour en tirer des conséquences de droit qui entraineraient une quelconque radiation de Ousmane Sonko. Et c'est pour dire, en des termes plus clairs, qu'à l'heure actuelle, «une volonté de radier Monsieur Ousmane Sonko des listes électorales serait tout à fait illégale.»