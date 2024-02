Pr. Cheikh Oumar Diagne : "Macky Sall prépare une élection sans la diaspora"

Invité de Pape Alé Niang sur DakarMatin, le Pr. Cheikh Oumar Diagne, récemment libéré de prison, prédit que Macky Sall organisera une élection, mais sans la diaspora. Selon l'homme politique, le chef de l'État a identifié les Sénégalais de la diaspora comme des ennemis du pouvoir. "J'avais prédit que Macky Sall n'organiserait pas la Présidentielle le 25 février et j'avais vu juste. Je peux déjà vous annoncer sa prochaine action. Actuellement, il ne lui reste plus qu'une seule arme : Macky Sall prépare une élection sans la diaspora. Aujourd'hui, la diaspora est identifiée comme un secteur qui est contre le pouvoir. Il faut prendre très au sérieux cette possibilité", prédit le professeur. "Je ne sais pas ce qu'il compte invoquer, mais Macky Sall prépare une élection sans la diaspora", répète-t-il. Avant d'ajouter : "Un contact des renseignements m'a effectivement fait savoir qu'il y plus de 5 000 personnes qui sont fichées et qui seront arrêtées dès qu'elles toucheront le sol sénégalais."