Pr Ameth Ndiaye : "La bonne date pour la Présidentielle, c'est le 31 mars !"

Alors que le président Macky Sall a annoncé la date du 24 mars pour la tenue de la Présidentielle, le Conseil constitutionnel a également fait de même, convoquant le collège électoral le 31 mars, soit une semaine plus tard. Selon le Pr Ameth Ndiaye, Maître de conférences titulaire (Cames) en Droit public à l’Ucad, c'est la date du 31 mars qui est la bonne. "Il n'y a aucune ambiguïté. C'est ce que le Conseil constitutionnel dit qu'on va retenir. Il n'y a qu'une seule date et c'est le 31 mars comme l'a annoncé le Conseil constitutionnel. Le décret de Macky Sall est nul. Sa convocation du collège électoral est nulle. Il n'y a aucun problème parce que c'est le Conseil constitutionnel qui prime", a-t-il dit, rappelant l'article 92 de la Constitution qui stipule que les décisions du Conseil constitutionnel s'imposent à toutes les autorités. "Que les Sénégalais d'ici et de la Diaspora sachent que l'élection aura lieu le 31 mars", a-t-il conclu sur la Tfm.