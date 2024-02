Pourquoi j’ai choisi Khalifa Ababacar Sall (Par Abba MBAYE)

L’honorable député Hélène Tine, recevant le candidat Khalifa Ababacar Sall chez elle à Thiès, le 17 janvier dernier, pour officialiser son alliance avec la coalition Khalifa Président a fait de lui une description dans laquelle se retrouvent la plupart de nos compatriotes. « Khalifa Sall est un homme valeureux, ayant toujours gardé sa foi malgré les injustices qu’il a subies durant ces dernières années et sans accepter de compromissions. » Ce témoignage d’une femme connue pour son courage politique et sa franchise se nourrit à la source de la vérité. Khalifa Ababacar Sall est, en effet, la synthèse des valeurs qui cimentent notre vivre-ensemble. Même ses adversaires reconnaissent en lui un homme pondéré, conciliant, pardonneur, croyant et résilient. C’est un homme qui agit pour le bien, persuadé que dans la vie tout est vain sauf la bonté. Khalifa Sall est de ces hommes qui peuvent être blessés au tréfonds de leur âme, mutilés dans leur dignité, sans jamais tomber au front des mots qui tuent. La violence verbale et procédurale qui a abouti à son emprisonnement en 2017, pour « délit d’ambition », n’a pas écorné sa foi en Dieu, Maître des décrets et des destins. Il a pardonné dès sa sortie, refusant de céder à la rancune. La République, cette « créature constitutionnelle à incarnation humaine variable », gagnerait à être incarnée par des hommes de la trempe Khalifa Ababacar Sall. Des hommes qui habitent le cercle de la raison et de la mesure, capables de remiser la tactique et la tambouille pour défendre l'intérêt général. À l’heure où notre démocratie est plus que jamais fracturée, où les repères sont brouillés, certains hommes politiques s’attribuent des brevets de républicanisme pour séduire l’électorat, mais à la moindre contradiction, s’illustrent par l’anathème plus que par le thème. Ils se prétendent Moïse et brandissent des bâtons contrefaits pour fendre la mer des inquiétudes et des attentes de leurs concitoyens. Pourtant, il suffit qu’un vent contraire souffle pour qu’ils se hâtent de s’abriter derrière les remparts de l’invective et de la médisance. Khalifa Ababacar Sall n’est pas fait de ce bois-là. Il ne cherche pas le pouvoir pour en jouir. Il est un militant qui se met au service de son peuple. Depuis 24 ans, il est resté sourd à l’appel des pouvoirs qui se sont succédé à la tête de notre pays. Il est resté fidèle à ses convictions de militant ancré dans ses valeurs humanistes. Avoir connu le pouvoir et l’opposition l’a préparé à occuper les plus charges. Son combat pour la justice sociale, l’égalité des chances, la répartition équitable des ressources, la solidarité et le culte de l’intérêt est au cœur du projet de promotion collective qu’il propose à ses compatriotes. Il a une grande ambition pour son pays. Une ambition qui transcende les appartenances et les coteries et se veut la synthèse de nos différences et de nos contradictions. C’est cet homme qui ira à la rencontre de ses compatriotes au cours de cette campagne électorale pour leur parler de sa vision d’un Sénégal réconcilié et prospère. Un Sénégal de tous les possibles qui se portera au chevet de tous ses fils. Jeunes et moins jeunes, hommes et femmes des villes et des campagnes y trouveront leur juste place grâce au triptyque qui irradie son programme : l’humain, l’eau et la terre. Une politique agricole hardie rendue possible par une bonne maîtrise de l’eau et la transformation bien encadrée des produits agricoles fera revivre nos terroirs et impulsera une nouvelle dynamique autocentrée à notre économie. Une politique spéciale d’investissement grâce à la décentralisation du Budget consolidé d’investissement (Bci) dotera toutes nos communes, celles rurales en particulier, d’infrastructures sociales de base et la renaissance du chemin de fer réveillera l’activité économique dans les villes traversées. J’invite mes compatriotes à s’intéresser au programme ambitieux dont est porteur le candidat Khalifa Ababacar Sall. Je l’ai choisi parce qu’il est, à mes yeux, le meilleur profil pour notre pays. Tout le monde peut être chef mais peu de personnes peuvent être des leaders. Un leader est inspirant, encourageant, empathique. Oui, Khalifa Ababacar Sall est l’homme qu’il faut au Sénégal. Honorable Député Babacar Abba Mbaye Membre de Taxawu Sénégal Membre de la coalition Khalifa Président **